ГУР МОУ назвало російські втрати через атаку на аеродром у Джанкої

Розвідка назвала втрати росіян після удару по летовищу в Джанкої. Фото: ГУР

Внаслідок удару по військовому аеродрому міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено російські пускові установки, радіолокаційні станції та інше. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



17 квітня завдяки успішній операції ЗСУ пошкоджено або знищено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

«Кількість уражених чи знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється», — йдеться у повідомленні.



Раніше в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа сьогодні вночі, 17 квітня.



Супутники NASA зафіксували пожежі на військовому аеродромі Джанкоя після нічної атаки. Це випливає із даних на інтерактивній карті пожеж проекту NASA FIRMS. На карті зафіксовано шість вогнищ пожежі. Частина з них сталася у місцях стоянки гелікоптерів.