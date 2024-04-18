Оккупированный Донецк попал под обстрел: двое людей получили ранения

Вчера, 17 апреля, временно оккупированный Донецк попал под обстрел. В Петровском районе двое людей травмированы. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, в результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района Донецка получил ранения мужчина 1977 года рождения, также пострадал мужчина 1969 года рождения.



Кроме того, в Киевском районе произошла детонация взрывоопасного предмета на ул. Новороссийской. Один мужчина травмирован.



Ранее мы писали, что в результате вчерашнего вечернего обстрела по ул. Лутугина получили ранения 40-летняя женщина и 42-летний мужчина.