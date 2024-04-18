Окупований Донецьк потрапив під обстріл: двоє людей поранені

Учора, 17 квітня, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл. У Петрівському районі двоє людей травмовані. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, внаслідок учорашнього вечірнього обстрілу Петрівського району Донецька зазнав поранення чоловік 1977 року народження, також постраждав чоловік 1969 року народження.



Крім того, у Київському районі сталася детонація вибухонебезпечного предмета на вул. Новоросійській. Один чолоік поранений.



Раніше ми писали, що внаслідок учорашнього вечірнього обстрілу на вул. Лутугіна дістали поранення 40-річна жінка та 42-річний чоловік.