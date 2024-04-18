Дания стала первой страной, которая закупит оружие для ВСУ у украинских производителей

Дания выделила новый пакет помощи Украине и часть денег потратят на оружие для ВСУ, которое будут производить украинские компании. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Алексей Камышин.

Отмечается, что речь идет о 28,5 млн долларов. В ведомстве уточнили, что это первое и пока беспрецедентное решение, когда изделия военного назначения для Сил обороны закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Министр рассказал, что способность украинского ОПК составляет около 20 млрд долларов, но при этом Украина имеет лишь 6 млрд долларов на закупку оружия.

По словам Камышина, в Украине работает только треть всех станков, которые есть в стране из-за нехватки финансирования.