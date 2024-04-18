Данія стала першою країною, яка закупить зброю для ЗСУ у українських виробників

Данія виділила новий пакет допомоги Україні. Частину грошей витратять на зброю для ЗСУ, яку вироблятимуть українські компанії. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олексій Камишин.

Зазначається, що йдеться про 28,5 млн доларів. У відомстві уточнили, що це перше і поки безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для Сил оборони закуповуються в українських виробників коштом іншої держави.

Міністр розповів, що здатність українського ОПК становить близько 20 млрд доларів, але при цьому Україна має лише 6 млрд доларів на закупівлю зброї.

За словами Камишина, в Україні через брак фінансування працює лише третина всіх верстатів, які є в країні.