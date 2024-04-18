СБУ: Задержан поляк, предлагавший спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского

Украинские правоохранители в сотрудничестве с органами правопорядка Республики Польша задержали гражданина Польши по подозрению в готовности действовать в пользу спецслужб Российской Федерации, который предлагал покушение на президента Украины. Об этом рассказали в СБУ.

По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе наладил контакт с представителями командования ВС РФ, и сообщил им о готовности работать в пользу военной разведки РФ.

Его задачи включали сбор и передачу России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Польши. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в этой стране.

Благодаря успешным мероприятиям и оперативному обмену информацией между Украиной и Польшей завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила задержанному обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы.

18 апреля 2024 года Окружной суд города Варшавы применил к нему меру пресечения в виде временного ареста. Следственные действия продолжаются.