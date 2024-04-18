СБУ: Затримано поляка, який пропонував спецслужбам РФ допомогти з замахом на Зеленського

Українські правоохоронці у співпраці з органами правопорядку Республіки Польща затримали громадянина Польщі за підозрою у готовності діяти на користь спецслужб Російської Федерації, а саме – пропонував замах на Президента України. Про це розповіли у СБУ.

За інформацією слідства, підозрюваний з власної ініціативи налагодив контакт із представниками командування ЗС РФ, і повідомив про готовність працювати на користь військової розвідки РФ.

До його завдань входило збирання та передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка на території Польщі. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя Президента України Володимира Зеленського під час його перебування у цій країні.

Завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між Україною та Польщею завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура звинуватила затриманого в готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

18 квітня 2024 року Окружний суд міста Варшави застосував до нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Слідчі дії тривають.