Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины

Швейцария выделит Украине 5 миллиардов франков (более пяти миллиардов евро) на восстановление. Средства планируется направлять поэтапно. Об этом сообщили в правительстве Швейцарии.

К 2036 году планируется израсходовать 5 миллиардов швейцарских франков. Учитывая текущую финансовую ситуацию федерального правительства Швейцарии, Федеральный совет предложил поэтапный подход: поддержка Украины из бюджета международного сотрудничества к 2028 году составит 1,5 миллиарда швейцарских франков.

В период 2029–2036 годов Федеральный совет также намерен изучить другие источники (кроме международного сотрудничества), из которых можно получить оставшиеся 3,5 миллиарда швейцарских франков.

В частности, средства, необходимые для реконструкции в Украине, Всемирный банк оценил в 486 миллиардов долларов.