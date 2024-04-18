Швейцарія виділить понад 5 мільярдів євро на відновлення України

Швейцарія виділить Україні 5 мільярдів франків (понад п'ять мільярдів євро) на відновлення. Кошти мають намір спрямовувати поетапно. Про це повідомили в уряді Швейцарії.

До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. З огляду на поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, Федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 мільярда швейцарських франків.

У період 2029-2036 років Федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати 3,5 мільярди швейцарських франків, що залишилися.

Зокрема кошти, необхідні для реконструкції в Україні, Світовий банк оцінив у 486 мільярдів доларів.