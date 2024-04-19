Россияне ударили ракетами по Днепру, горит многоэтажка

В Синельниковском районе Днепропетровской области вследствие российской ракетной атаки погибла женщина, в Днепре пострадали как минимум шесть жителей города вследствие частичного разрушения и пожара в многоэтажном жилом доме в пятницу утром. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«В Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди. На сейчас, предварительно, шестеро пострадавших. На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина», — написал Лысак в Телеграм.

Он подчеркнул, что в области продолжается воздушная тревога и призвал находиться в укрытиях.

«Больше информации — позже», — написал глава ОВА.

Напомним, в четверг, 18 апреля, Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Днепровскому району Днепропетровской области. Двое мужчин получили ранения.