Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области, есть пострадавшие

В четверг, 18 апреля, Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Днепровскому району Днепропетровской области. Об этом написал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в результате ракетного удара двое мужчин 30 и 35 лет получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По информации главы ОВА, из-за российской атаки вспыхнуло несколько пожаров.

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, начиная с 10:22 российские войска нанесли около 6 ударов баллистическими ракетами по Днепру и агломерации.

Ранее сообщалось, что 14 апреля в Днепре и Любимовской громаде 12 человек пострадали из-за падения обломков российской ракеты.