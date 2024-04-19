Росіяни вдарили ракетами по Дніпру, загорілася багатоповерхівка

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: ОВА

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка, у Дніпрі постраждали як мінімум шість мешканців міста внаслідок часткової руйнації та пожежі у багатоповерховому житловому будинку у п'ятницю вранці. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. Наразі, попередньо, шестеро постраждалих. На Криворіжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є руйнування і на Синельниківщині. Там загинула жінка», — написав Лисак у Телеграм.



На кадрах видно, що пошкоджено будунок, який знаходиться на площі перед залізничним вокзалом. Робота вокзалу призупинена.

Оновлено. У Дніпрі вже відомо про 2 загиблих та 16 поранених, повідомив голова МВС Ігор Клименко.



У Синельниківсьому районі загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. Пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники.



Нагадаємо, у четвер, 18 квітня, Збройні сили Російської Федерації вдарили по Дніпровському району Дніпропетровської області. Двоє чоловіків отримали поранення.