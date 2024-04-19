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Наталью Гуменюк отправили в отставку

19 апреля 2024, 08:01

Наталью Гуменюк отправили в отставку

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, сообщает Генштаб ВСУ в пятницу.

«В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов с осторожностью высказался относительно завершения войны в Украине.

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