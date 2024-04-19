Наталію Гуменюк відправили у відставку

Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, повідомляє Генштаб ЗСУ у п'ятницю.

«Зокрема, ухвалено рішення про завершення відрядження та виключення з сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше повідомлялося, що начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов обережно висловився щодо завершення війни в Україні.