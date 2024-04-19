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Оккупанты за сутки на Донетчине убили 4 мирных жителей — Филашкин

19 апреля 2024, 08:54

Оккупанты за сутки на Донетчине убили 4 мирных жителей — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. От рук оккупантов четверо гражданских убиты. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 18 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке, 1 в Селидовом и Очеретином», — написал он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1930 человек, травмированы – 4808. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что в Синельниковском районе Днепропетровской области вследствие российской ракетной атаки погибла женщина, в Днепре пострадали как минимум шесть жителей города вследствие частичного разрушения и пожара в многоэтажном жилом доме 19 апреля утром. 

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