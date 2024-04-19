Окупанти за добу на Донеччині вбили 4 мирних жителів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 18 квітня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Від рук окупантів четверо цивільних убито. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 18 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Селидовому і Очеретиному», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1930 осіб, отримали поранення — 4808. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка, у Дніпрі постраждали як мінімум шість мешканців міста внаслідок часткової руйнації та пожежі у багатоповерховому житловому будинку 19 квітня вранці.