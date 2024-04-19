Шесть человек погибли в Синельниковском районе Днепропетровской области, среди них двое детей

В Синельниковском районе на Днепропетровщине в результате российского обстрела погибли шесть человек. Фото: МВД

В Синельниковском районе на Днепропетровщине из-за российского удара погибли 6 человек, среди них дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Также в результате обстрела в Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов, возникли пожары, которые оперативно были ликвидированы спасателями, говорится в сообщении.

Экстренные службы работают на местах российских ударов на Днепропетровщине.

«К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается», — написал глава МВД в Тelegram.

Отмечается, что на местах развернуты пункты помощи пострадавшим. Работают психологи. Полиция принимает заявления от пострадавших.

Напомним, сегодня утром российские военные ударили ракетами по Днепру и районам области.