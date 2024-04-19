В оккупированном Крыму отказались от торжеств на 9 мая

В Крыму отказались от проведения парада победы и «Бессмертного полка». Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил самопровозглашенный «премьер-министр» временных российских оккупационных властей в Автономной республике Крым Сергей Аксенов.

Аксенов утверждает, что это делается «из соображений безопасности», но в Крыму «обязательно почтут память погибших» и проведут «праздничные мероприятия в разных форматах».

Ранее в нескольких городах России заявили, что отказываются от привычных торжеств 9 мая. В частности, об этом сообщили руководители Курской, Брянской, Рязанской, Белгородской и Псковской областей РФ. Список может быть неполным.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что в результате удара по аэродрому Джанкоя в оккупированном Крыму уничтожены установки ПВО, более 20 российских военных числятся пропавшими без вести.