На аэродроме в Джанкое уничтожены установки ПВО, пропавшими без вести числятся более 20 оккупантов

В результате удара по военному аэродрому в оккупированном Джанкое уничтожены системы ПВО С-400

В результате удара по аэродрому Джанкоя уничтожены установки ПВО, более 20 российских военных числятся пропавшими без вести. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Досье шпиона».

Отмечается, что удар нанесен двумя тактическими баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.

Первый удар пришелся по позициям ЗРК С-400 «Триумф». Уничтожено 3 пусковые установки и РЛС.

Второй — по пункту приема и ремонта военной техники 77-й зенитной ракетной бригады (в/ч 33742, Краснодарский край).

«В момент удара, в пункте на обслуживании находились две пусковые установки С-300 (неустановленной модификации). Также, вследствие удара на пункте произошла вторичная детонация боеприпасов. Что именно взорвалось — неизвестно», — сообщает канал.

Информации о поврежденных вертолетах у телеграм-канала нет.

Предварительно известно о 15 раненых, 22 без вести пропавших.

Напомним, во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма прозвучали взрывы и возник пожар в районе военного аэродрома сегодня ночью, 17 апреля.