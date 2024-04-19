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Украина производит БПЛА большой дальности, несмотря на предупреждения США не бить по России

19 апреля 2024, 11:40

Украина производит БПЛА большой дальности, несмотря на предупреждения США не бить по России

Украина производит беспилотники большой дальности, несмотря на предупреждения США не наносить удары по территории России, пишет The Economist.

Новая модель украинского беспилотника способна преодолевать расстояние в 3000 км, долетая до Сибири. Эту модель разработали из-за промедления Запада в предоставлении Украине оружия дальнего радиуса действия.

Согласно The Economist, обеспокоенность Америки варьируется: от роста цен на нефть до перспективы неконтролируемой борьбы «око за око», в которой Украина может оказаться проигравшей.

Опасения по поводу последнего возросли в конце марта, когда РФ нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на миллионы долларов.

Атаки выявили бреши в системе ПВО и уязвимости к новой российской маловысотной крылатой ракете Х-69.

По словам собеседника британского издания, не все американские чиновники поддерживают позицию США, чтобы Украина не била по российским объектам в тылу.

«Они приватно говорят нам, чтобы мы продолжали. Россия сжигает украинскую землю. Пора сделать то же самое с европейской частью РФ», — говорит анонимный производитель беспилотников и добавляет, что в ближайшие месяцы украинская программа беспилотников расширится.

Ранее сегодня, в ночь на 19 апреля, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. 

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