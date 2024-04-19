РФ атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 29 воздушных целей

Сегодня, в ночь на 19 апреля, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет и 14 ударных дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
По уточненной информации, россияне применили 36 средств воздушного нападения — 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников. В частности:
В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:
Ранее мы писали, что 19 апреля стало известно, что в Ставропольском крае РФ потерпел крушение военный самолет Ту-22М3.
По словам Олещука, впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, по которым российские оккупанты бьют по мирным украинским городам. В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.