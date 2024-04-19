Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 29 воздушных целей

19 апреля 2024, 09:20

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 29 воздушных целей

ПВО сбила 29 воздушных целей. Фото: Николай Олещук ПВО сбила 29 воздушных целей. Фото: Николай Олещук

Сегодня, в ночь на 19 апреля, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет и 14 ударных дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

По уточненной информации, россияне применили 36 средств воздушного нападения — 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников. В частности:

  • 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань-РФ.);
  • 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область – РФ.);
  • 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и акватория Азовского моря);
  • 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из аннексированного Крыма);
  • 6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

  • 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;
  • 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крылатые ракеты Х-22. 

Ранее мы писали, что 19 апреля стало известно, что в Ставропольском крае РФ потерпел крушение военный самолет Ту-22М3. 

По словам Олещука, впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, по которым российские оккупанты бьют по мирным украинским городам. В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Николай Олещук
События
Война
Места
Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:50
В оккупированном Крыму отказались от торжеств на 9 мая
23:17
Главное за день: Обстрелы Селидового и Горловки. Российские шпионы в Германии
17:33
Экс-директор «Мариупольтранс» проведет 4 года в исправительной колонии за крупную взятку
16:59
Более полусотни российских военных срочно покинули подстанцию в Очеретино
16:14
В оккупированной Горловке под обстрел попали медучреждения
14:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: двое людей получили ранения
13:36
ГУР МОУ назвало российские потери из-за атаки на аэродром в Джанкое
11:51
В захваченной Горловке в больнице погибла 12-летняя девочка: причина
10:48
Прокремлевского пропагандиста-американца похитили российские военные в Донецке
08:01
Буданов дал прогноз об окончании войны в Украине
23:20
Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова
15:53
На аэродроме в Джанкое уничтожены установки ПВО, пропавшими без вести числятся более 20 оккупантов
14:50
Оккупант получил срок за расстрел жителя Киевской области
12:48
Ранее судимый боец «Шторма» расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска
10:21
Роспропаганда запустила новый фейк об Украине: выдали флаг и герб Удмуртии за знаки «канадских наемников»
08:01
Из Крыма сообщают о взрывах и пожаре на военном аэродроме в Джанкое
23:33
Главное за день: В Запорожской области взорвали коллаборанта. Зеленский подписал закон о мобилизации
22:14
Мариуполь: взамен жилья оккупанты будут выдавать только денежную компенсацию ►
21:00
В оккупации на взятке задержан «чиновник ДНР»: он замешан в деле о хищении черного металла
16:59
В оккупированной Запорожской области подорвали «депутата»-коллаборанта партии Единая Россия
все новости
11:04
Спецоперация ГУР и ВС ВСУ: самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины
10:57
Армия РФ почти 20 раз обстреляла Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия
10:50
В оккупированном Крыму отказались от торжеств на 9 мая
10:27
Силы обороны сбили российский бомбардировщик Ту-22: в воздушных силах прокомментировали спецоперацию
10:10
Оккупанты обстреляли Херсон: трое мирных жителей получили ранения
09:57
Шесть человек погибли в Синельниковском районе Днепропетровской области, среди них двое детей
09:46
Оккупанты скинули на Украинск авиабомбу: есть повреждения
09:20
РФ атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 29 воздушных целей
08:54
Оккупанты за сутки на Донетчине убили 4 мирных жителей — Филашкин
08:40
Армия РФ атаковала вокзал в Днепре, работу станции приостанавливали
08:22
В РФ упал самолет Ту-22М3, запускавший ракеты по Украине. В ВСУ говорят о сбитии
08:01
Наталью Гуменюк отправили в отставку
07:30
Россияне ударили ракетами по Днепру, горит многоэтажка
23:17
Главное за день: Обстрелы Селидового и Горловки. Российские шпионы в Германии
22:39
Отказавшегося воевать мобилизованного россиянина заковали в наручники и насильно посадили на борт в Украину — СМИ
21:57
Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины
21:13
РФ отправляет в атаки на Часов Яр наемников из других стран — ВСУ
19:30
Украина может получить шесть систем Patriot от партнеров — Шольц
19:18
Эволюция домашнего телевизора: как изменился наш любимый гаджет (PR)
18:39
СБУ: Задержан поляк, предлагавший спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный военный самолет РФ Ту-22М3 Спецоперация ГУР и ВС ВСУ: самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины
19 апреля, 11:04
Обстрел Херсона: трое ранены. Фото: кадр из видео Оккупанты обстреляли Херсон: трое мирных жителей получили ранения
19 апреля, 10:10
Беспилотные аппараты в небе над Украиной практически парализовали поле боя. Фото: The Washington Post Беспилотники в небе Украины практически парализовали поле боя — WP
18 апреля, 15:58
Эвакуация семьи с животными в Торском. Фото: кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали из Торского семью с животными
18 апреля, 12:50
Результат обстрела Селидово оккупантами. Фото: Нацполиция Россияне убили женщину и повредили 11 домов при обстреле Селидово
18 апреля, 10:50
ГПСУ на катерах патрулируют границу с Беларусью. Фото: кадр из видео Пограничники патрулируют участок границы с Беларусью на катерах — видео
18 апреля, 08:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор