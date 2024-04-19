РФ атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 29 воздушных целей

ПВО сбила 29 воздушных целей. Фото: Николай Олещук

Сегодня, в ночь на 19 апреля, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет и 14 ударных дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



По уточненной информации, россияне применили 36 средств воздушного нападения — 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников. В частности:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань-РФ.);

14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область – РФ.);

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и акватория Азовского моря);

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из аннексированного Крыма);

6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.

Ранее мы писали, что 19 апреля стало известно, что в Ставропольском крае РФ потерпел крушение военный самолет Ту-22М3.



По словам Олещука, впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, по которым российские оккупанты бьют по мирным украинским городам. В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.



