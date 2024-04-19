Україна виробляє БПЛА великої дальності попри попередження США не бити по Росії

Україна виробляє безпілотники великої дальності всупереч попередженням США не завдавати ударів по території Росії, – пише The Economist.



Нова модель українського безпілотника здатна долати відстань 3000 км, долітаючи до Сибіру. Цю модель розробили через зволікання Заходу у наданні Україні зброї далекого радіусу дії.



На думку The Economist, стурбованість Америки варіюється: від зростання цін на нафту до перспективи неконтрольованої боротьби «око за око», в якій Україна може виявитися стороною, що програє.



Побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня, коли РФ завдала збитків енергетичній інфраструктурі України на мільйони доларів.



Атаки виявили діри в системі ППО та вразливість щодо нової російської маловисотної крилатої ракети Х-69.



За словами співрозмовника британського видання, не всі американські чиновники схвалюють позицію США, щоб Україна не била по російських об'єктах в тилу.



«Вони приватно кажуть нам, щоби ми продовжували. Росія спалює українську землю. Час зробити те саме з європейською частиною РФ», — каже анонімний виробник безпілотників і додає, що найближчими місяцями українська програма безпілотників розшириться.



Раніше сьогодні, в ніч проти 19 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару по території України.