В результате ракетной атаки РФ погибла дежурная дома локомотивных бригад УЗ

В результате ракетной атаки РФ по инфраструктурным объектам «Укрзализныци» в Днепре погибла дежурная дома локомотивных бригад УЗ, еще семь железнодорожников были ранены во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба УЗ. ⠀



«С грустью сообщаем, что погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям», — заявили в «Укрзализныце». ⠀



В Национальном перевозчике также обязались предоставить помощь всем раненым железнодорожникам и их семьям.



Ранее Россия совершила целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов «Укрзализныци» в Днепре и области.