Армия РФ атаковала вокзал в Днепре, работу станции приостанавливали

Россия совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов «Укрзализныци» в Днепре и области, сообщает пресс-служба национального перевозчика.



«Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется. Работа станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново», — сообщили в «Укрзализныце».

Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

№38 Киев – Запорожье,

№80 Львов – Днепр,

№120 Киев – Запорожье.

В компании добавили, что после высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд.



Обновлено (9:40). «Укрзализныця» возобновила работу вокзала в Днепре после утренней ракетной атаки.



Отметим, что в результате российской атаки поврежден жилой дом, который находится на площади перед вокзалом в Днепре. Есть погибшие и ранены.