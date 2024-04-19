Внаслідок ракетної атаки РФ загинула працівниця будинку локомотивних бригад УЗ

Внаслідок ракетної атаки РФ по інфраструктурних об'єктах «Укрзалізниці» у Дніпрі загинула чергова працівниця будинку локомотивних бригад УЗ, ще семеро залізничників поранені під час виконання службових обов'язків. Про це повідомила пресслужба УЗ. ⠀



«Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17-ти та 15-ти років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям», — заявили в «Укрзалізниці». ⠀



У Національному перевізнику також зобов'язалися надати допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам.



Раніше Росія здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів «Укрзалізниці» у Дніпрі та області.