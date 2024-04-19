Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область также для того, чтобы проверить строительство фортификаций. Об этом он сообщил в Telegram.



«На Донетчине провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и защите людей. Заслушал доклады главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, генерала Юрия Содоля, руководителей управлений СБУ и Нацполиции», — отметил он.



Зеленский осмотрел строительство фортификаций. По его словам, максимум сил должно быть сосредоточено на этом направлении.



«Благодарю всех, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно работает ради Украины», — подытожил глава государства.



Ранее мы писали, что Владимир Зеленский 19 апреля пообщался с украинскими военными, которые проходят лечение.