Зеленський перевірив будівництво фортифікацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський прибув до Донецької області для того, щоб перевірити будівництво фортифікацій. Про це він повідомив у Telegram.



«На Донеччині провів нараду щодо ситуації з безпекою у регіоні та захисту людей. Заслухав доповіді голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, генерала Юрія Содоля, керівників управлінь СБУ та Нацполіції», — зазначив він.



Зеленський оглянув будівництво фортифікацій. За його словами, максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямі.



«Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей. Дякую кожному та кожній, хто щодня працює заради України», — підсумував глава держави.



Раніше ми писали, що Володимир Зеленський 19 квітня поспілкувався з українськими військовими, які проходять лікування.