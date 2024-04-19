Зеленский встретился с украинскими военнослужащими на Донетчине

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 апреля, посетил Донецкую область. Глава государства пообщался с украинскими военными, которые проходят лечение. Об этом он сообщил в своем Telegram.
«Посетил наших защитников, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — написал он.
Зеленский не только пообщался с военнослужащими, но и вручил государственные награды, поблагодарив за службу и защиту Украины.
Кроме того, президент отметил работу украинских медиков.
«Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине», — резюмировал он.
Ранее мы писали, что 9 апреля Владимир Зеленский проверил строительство фортификационных сооружений в Харьковской области.