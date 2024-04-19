Россия наращивает производство оружия для продолжения войны — WP

Россия наращивает производство оружия для продолжения войны на территории Украины. Фото: Минобороны РФ

Россия нарастила производство оружия, пополнив запасы стандартного вооружения и боеприпасов, и, вероятно, сможет поддерживать наступление на Украину по крайней мере еще два года. Такого мнения придерживаются аналитики, с которыми пообщались журналисты американской газеты The Washington Post. Издание называет эту оценку трезвой для Киева, который испытывает нехватку оружия и солдат, а также теряет позиции на поле боя.

Отмечается, что Кремль пытается расширить собственные мощности и разработать современное вооружение, которое могло бы повысить эффективность действий российской армии на поле боя. Москва использует свое превосходство количества личного состава, способность вооружать своих солдат старым, но надежным оружием и готовность нести большие потери.

Аналитики считают, что благодаря перенастройке экономики на военный лад, работе имеющихся предприятий на полную мощность для производства или восстановления старого оборудования, а также закупке запчастей в Иране, Китае и Северной Корее, Россия удивительно быстро восстановила свои позиции после предыдущих потерь в Украине.

«Россия не производит больше своей современной боевой техники. Но она производит гораздо больше простого рабочего оборудования, винтовок, снарядов, массового оружия для массовых солдат», — цитирует The Washington Post российского экономиста Николая Кульбаку.

Издание констатирует, что из-за замедления западной военной помощи Киеву в последние месяцы, российские войска перехватили инициативу в Украине, где они могут стрелять из артиллерии и разворачивать беспилотники с гораздо большей скоростью, чем украинцы.

Россия перевооружила свои войска, модернизировав старую советскую технику. Детали из Китая, Северной Кореи и Ирана имеют неподходящее качество, говорят эксперты, но их закупка продемонстрировала способность Москвы обходить санкции.

Официальные лица США сначала считали, что война в Украине серьезно ослабила российскую армию. Но главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи в этом месяце заявил в Конгрессе, что сейчас РФ имеет больше солдат, чем в начале полномасштабного вторжения. Кроме того, ее вооруженные силы «продемонстрировали ускоренную способность учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя как в тактическом, так и в технологическом плане».

Издание напоминает, что в конце прошлого года Владимир Путин одобрил рекордное увеличение военных расходов на 2024 год. Речь идет о 115 миллиардах долларов — это почти треть всего годового бюджета РФ. Эта сумма вдвое превышает средства, выделенные на армию в 2021 году, за год до вторжения в Украину.

В последние месяцы российские высокопоставленные чиновники, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявляли о рекордных показателях. Военно-промышленный комплекс увеличил производство бронетехники в четыре раза, поставки танков — в пять раз, а производство беспилотников и артиллерийских снарядов — почти в 17 раз. Однако эти цифры невозможно проверить, поскольку правительство не раскрывает статистику военного производства и расходов на войну, а также потому, что военные часто используют причудливый учет, объединяя новую и восстановленную технику, чтобы показать положительные результаты, пишет The Washington Post. Также нельзя и проверить, соответствует ли действительности утверждение военного руководства РФ, что ВПК в 2023 году произвел 1500 танков.

Аналитик по вопросам сухопутных войн Международного института стратегических исследований (IISS) лондонского аналитического центра Майкл Герстад считает, что Россия может производить до 330 танков в год, но на самом деле производит половину от этой цифры.

По мнению экспертов, ключевым вызовом для России является развитие потенциала для создания новых боевых машин, когда у нее закончатся старые модели для модернизации. Последний новый корпус для танка Т-80 был построен десятки лет назад.

Кроме того, Россия наращивает также производство дронов. Она заключила соглашение с Ираном о создании завода по производству беспилотников Shahed в Татарстане. И добилась значительного роста производства беспилотника «Ланцет».

По словам аналитиков, чтобы обойти санкции, Россия создала новые цепи поставок для получения западных компонентов для высокотехнологичного военного оборудования через Турцию, Китай и Казахстан, в то время как Запад пытается обеспечить их соблюдение.

Согласно докладу украинского Центра оборонных стратегий, Россия также смогла получить поставки нитроцеллюлозы — вещества, необходимого для производства взрывчатых веществ, таких как артиллерийские снаряды, в том числе из Германии, Тайваня и Китая.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с февраля текущего года россияне начали массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.