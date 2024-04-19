Росія нарощує виробництво озброєння для продовження війни — WP

Росія збільшує виробництво зброї для продовження війни на території України. Фото: Міноборони РФ

Росія наростила виробництво зброї, поповнивши запаси стандартного озброєння та боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати наступ на Україну принаймні ще два роки. Такої думки аналітики, з якими поспілкувалися журналісти американської газети The Washington Post. Видання називає цю оцінку тверезою для Києва, який відчуває нестачу зброї та воїнів, а також втрачає позиції на полі бою.

Зазначається, що Кремль намагається розширити власні потужності та розробити сучасне озброєння, яке могло б підвищити ефективність дій російської армії на полі бою. Москва використовує свою перевагу за кількістю особового складу, здатності озброювати своїх вояків старою, але надійною зброєю та готовністю зазнавати великих втрат.

Аналітики вважають, що завдяки переналаштуванню економіки на воєнний лад, роботі наявних підприємств на повну потужність для виробництва або відновлення старого обладнання, а також закупівлі запчастин в Ірані, Китаї та Північній Кореї, Росія напрочуд швидко відновила свої позиції після попередніх втрат в Україні.

«Росія не виробляє більше своєї сучасної бойової техніки. Але вона виготовляє набагато більше простого робочого обладнання, гвинтівок, снарядів, масової зброї для масових солдатів», — цитує The Washington Post російського економіста Миколу Кульбаку.

Видання констатує, що через уповільнення надання західної військової допомоги Києву останніми місяцями російські війська перехопили ініціативу в Україні, де можуть стріляти з артилерії та розгортати безпілотники зі значно вищою швидкістю, ніж українці.

Росія переозброїла свої війська, модернізувавши стару радянську техніку. Деталі з Китаю, Північної Кореї та Ірану мають невідповідну якість, кажуть експерти, але їх закупівля продемонструвала здатність Москви обходити санкції.

Офіційні особи США спочатку вважали, що війна в Україні серйозно послабила російську армію. Але головнокомандувач Збройних сил США в Європі, генерал Крістофер Каволі цього місяця заявив у Конгресі, що зараз РФ має більше солдатів, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, її збройні сили «продемонстрували прискорену здатність вчитися та адаптуватися до викликів на полі бою як у тактичному, так і в технологічному плані».

Видання нагадує, що наприкінці минулого року Володимир Путін схвалив рекордне збільшення військових витрат на 2024 рік. Йдеться про 115 мільярдів доларів — це майже третина всього річного бюджету РФ. Ця сума удвічі перевищує кошти, виділені на армію 2021 року, за рік до вторгнення в Україну.

Останніми місяцями російські високопосадовці на чолі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявляли про рекордні показники. Військово-промисловий комплекс збільшив виробництво бронетехніки вчетверо, постачання танків — уп'ятеро, а виробництво безпілотників та артилерійських снарядів — майже в 17 разів. Однак ці цифри неможливо перевірити, оскільки уряд не розкриває статистики щодо воєнного виробництва та витрат на війну, а також тому, що військові часто використовують химерний облік, поєднуючи нову та відновлену техніку, щоб показати позитивні результати, – пише The Washington Post. Також не можна і перевірити, чи насправді відповідає твердження військового керівництва РФ, що ВПК у 2023 році виробив 1500 танків.

Аналітик з питань сухопутних воєн Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) лондонського аналітичного центру Майкл Герстад вважає, що Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді виробляє половину від цієї кількості.

На думку експертів, ключовим викликом для Росії є розвиток потенціалу для створення нових бойових машин, коли у неї скінчаться старі моделі для модернізації. Останній новий корпус для танка Т-80 збудовано десятки років тому.

Крім того, Росія нарощує також виробництво дронів. Вона уклала угоду з Іраном про створення заводу з виробництва безпілотників Shahed у Татарстані. І досягла значного зростання виробництва безпілотника «Ланцет».

За словами аналітиків, щоб обійти санкції, Росія створила нові ланцюги поставок для отримання західних компонентів для високотехнологічного військового обладнання через Туреччину, Китай та Казахстан, тоді як Захід намагається забезпечити дотримання обмежень.

Згідно з доповіддю українського Центру оборонних стратегій, Росія також змогла отримати постачання нітроцелюлози — речовини, необхідної для виробництва вибухових речовин, таких як артилерійські снаряди, зокрема, з Німеччини, Тайваню та Китаю.

Раніше повідомлялося, що у Нижегородській області з лютого поточного року росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000.