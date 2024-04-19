На Донетчине строят третью линию обороны — Филашкин

Филашкин в докладе Зеленскому заявил, что в Донецкой области возводят третью линию обороны. Фото: глава ДОВА

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал президенту Владимиру Зеленскому о строительстве третьей линии обороны. Глава государства лично проверил фортификации. Об этом сообщил Филашкин в Telegram.



«Особое внимание уделил сооружению третьей линии обороны — ее строим вместе с другими областями и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры. Со строительством фортификационных сооружений президент ознакомился лично», — отметил он.





Зеленский осмотрел огневые постройки, защитные железобетонные конструкции, траншеи, наблюдательный пункт и невзрывные заграждения.





Кроме того, Филашкин доложил президенту о ликвидации последствий российских обстрелов и возобновлении водоснабжения в населенных пунктах, также рассказал об учебе в регионе и строительстве школьных укрытий.



«Визит главы государства на линию фронта всегда мощный сигнал поддержки для наших защитников, а также важное послание, которое увидят и наши союзники, и наши враги. Будем сражаться до победы», — резюмировал он.





Ранее мы писали, что Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область также для того, чтобы проверить строительство фортификаций.