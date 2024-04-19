На Донеччині будують третю лінію оборони — Філашкін

Філашкін у доповіді Зеленському заявив, що на Донеччині зводять третю лінію оборони. Фото: голова ДОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів Президенту України Володимиру Зеленському про будівництво третьої лінії оборони. Глава держави особисто перевірив фортифікацію. Про це повідомив Філашкін у Telegram.



«Особливу увагу приділив спорудженню третьої лінії оборони – її будуємо разом з іншими областями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури. З будівництвом фортифікаційних споруд президент ознайомився особисто», — зазначив він.





Зеленський оглянув вогневі споруди, захисні залізобетонні конструкції, траншеї, спостережний пункт та невибухові загородження.





Крім того, Філашкін доповів президентові про ліквідацію наслідків російських обстрілів та відновлення водопостачання в населених пунктах, також розповів про навчання в регіоні та будівництво шкільних укриттів.



«Візит глави держави на лінію фронту завжди є потужним сигналом підтримки для наших захисників, а також важливим посланням, яке побачать і наші союзники, і наші вороги. Будемо битися до перемоги», — резюмував очільник Донецької ОВА.





Раніше ми писали, що Володимир Зеленський прибув до Донецької області, щоб перевірити будівництво фортифікацій.