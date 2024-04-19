В Днепре 20 апреля объявлено днем траура

В Днепре суббота, 20 апреля, объявлена днем траура по погибшим в результате утренней российской атаки. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram.

«В целях памяти жертв трагедии, которая произошла 19 апреля в результате ракетных обстрелов РФ в Днепре и области объявить днем траура в городе Днепре 20 апреля», — говорится в распоряжении Филатова.

В частности, в Днепре опустят государственные флаги на здания горсовета, на домах коммунальных предприятий, учреждениях и заведениях мэрии.

По словам Филатова, ракета типа Х-22, предназначенная для поражения авианосцев, попала в многоподъездный жилой дом на Вокзальной площади. Число жертв может возрасти.

«В последний раз Х-22 попала в огромный дом на Победе, 118, а также по ТРЦ Амстор в Кременчуге. Так или иначе, использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки - это сознательное военное преступление. Буквально чудо, что количество жертв не измеряется десятками, как когда они убили в Днепре 46 человек, а сравнительно невелика», — отметил мэр Борис Филатов.

Напомним, сегодня рано утром российские военные обстреляли ракетами Днепр и Днепропетровскую область. Власти сообщают о погибших и раненых.