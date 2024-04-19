У Дніпрі 20 квітня оголошено днем жалоби

У Дніпрі суботу, 20 квітня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки. Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Telegram.

«З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня внаслідок ракетного обстрілу РФ у Дніпрі та області, оголосити днем жалоби у місті Дніпрі 20 квітня», — йдеться у розпорядженні Філатова.

Зокрема, у Дніпрі опустять державні прапори на будинку міськради, на будівлях комунальних підприємств, установах та закладах мерії.

За словами Філатова, ракета типу Х-22, призначена для поразки авіаносців, поцілила у багатоквартирний житловий будинок на Вокзальній площі. Число жертв може зрости.

«Востаннє Х-22 потрапила у величезний будинок на Перемозі, 118, а також ТРЦ Амстор у Кременчуці. Так чи так, застосовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови – це свідомий воєнний злочин. Буквальне диво, що кількість жертв не вимірюється десятками, як коли вони вбили у Дніпрі 46 людей, а порівняно невелика», — зазначив мер Борис Філатов.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли ракетами Дніпро та Дніпропетровську область. Влада повідомляє про загиблих і поранених.