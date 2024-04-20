Войска РФ продвинулись в районе двух населенных пунктов на Донетчине — DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись южнее Георгиевки и в окрестностях Очеретино Донецкой области. Продолжаются бои южнее Первомайского, сообщает аналитический проект DeepState.
Георгиевка расположена на Марьинском направлении. Очеретино — поселок на Авдеевском направлении.
Также украинским военным удалось отбросить российские войска у Невельского на Авдеевском направлении.
Украинские силы обороны продолжают отражать вражеские атаки на шести направлениях, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За сутки на Авдеевском направлении украинские военные отразили 31 атаку в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.
Продолжаются бои на Лиманском, Новопавловском, Ореховском и Херсонской направлениях.