Війська РФ просунулися в районі двох населених пунктів на Донеччині — DeepState

Російські окупаційні війська просунулися на південь від Георгіївки і на околицях Очеретиного Донецької області. Тривають бої на південь від Первомайського, – повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Георгіївка розташована на Мар'їнському напрямі. Очеретине — селище на Авдіївському напрямку.



Також українським військовим вдалося відкинути російські війська біля Невельського на Авдіївському напрямку.



Українські сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках, – повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За добу на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка, Первомайське, Невельське Донецької області.



На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.



Тривають бої на Лиманському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках.