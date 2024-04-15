Армия РФ продвинулась у Часов Яра и Новобахмутовки — DeepState

Оккупационная армия РФ продвинулась у Часов Яра на Бахмутском направлении и Новобахмутовки на Авдеевском направлении Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



По уточненной информации, продолжаются бои в районе Бердичев, Часов Яра, Старомайорского и Красногоровки.



Ранее мы писали, что российские войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, но только зайдут в его восточный район. Однако недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города.



Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Захват города создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.