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Армия РФ продвинулась у Часов Яра и Новобахмутовки — DeepState

15 апреля 2024, 11:42

Армия РФ продвинулась у Часов Яра и Новобахмутовки — DeepState

Оккупационная армия РФ продвинулась у Часов Яра на Бахмутском направлении и Новобахмутовки на Авдеевском направлении Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.

По уточненной информации, продолжаются бои в районе Бердичев, Часов Яра, Старомайорского и Красногоровки.

Ранее мы писали, что российские войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, но только зайдут в его восточный район. Однако недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Захват города создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.

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