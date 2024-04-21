От рук оккупантов ранены двое людей в Донецкой области — ОВА

Россияне обстреляли Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 20 апреля, российская армия снова атаковала Донетчину. В результате ударов двое гражданских травмированы. Информация о погибших не поступала. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 20 апреля россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Красногоровке и Очеретино», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области 1930 человек убиты, получили ранения — 4814. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что армия России нанесла ракетный удар по Одессе. Есть разрушения в частном секторе, пострадали три человека, включая ребенка.