Армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе: Есть пострадавшие и разрушения

Последствия ракетного удара по Одессе. Фото: ОВА

Армия России нанесла ракетный удар по Одессе. Есть разрушения в частном секторе, пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



В результате удара возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти.



Пострадавшие двое взрослых отказались от госпитализации. Трехлетний ребенок доставлен в больницу.



Обновлено. Число пострадавших в Одессе выросло до 8 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил Офис генпрокурора.



Повреждены не менее 20 частных домов.