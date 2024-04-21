В городе Часов Яр отсутствуют средства ПВО — BILD

Военный аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны под Часов Яром Донецкой области. Об этом передает Bild.



Аналитик рассказал, что на одном видео, которое он изучил, российский штурмовик Су-25 атаковал Часов Яр, пролетев над селом Ивановское (Красное), он двигался на низкой высоте со стороны Бахмута.



По данным Репке, штурмовик приблизился к позициям ВСУ менее чем на 3 км и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало, и он ушел обратно в сторону Бахмута.

«Несколько месяцев назад нельзя было представить, чтобы над контролируемом ВСУ городом летал российский штурмовик, а его не сбивали из ПЗРК», — отмечает аналитик.





Репке добавил, что предположительно, у Украины не осталось зенитных ракет, чтобы обороняться.





Ранее мы писали, что российские войска несколько месяцев пытаются захватить Часов Яр, однако Силы обороны контролируют ситуацию, кроме того, в самом городе россиян нет.