Россиян в городе Часов Яр нет, ситуация контролируемая — ВСУ

Российские войска несколько месяцев пытаются захватить Часов Яр, однако Силы обороны контролируют ситуацию, кроме того, в самом городе россиян нет. Об этом сообщил спикер ОК «Хортица» Назар Волошин в эфире национального телемарафона.



«Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет», — сказал Волошин.



По его словам, штурмовые группы россиян заезжают на БМП (бронированная машина пехоты – ред.), обстреливают город с помощью артиллерии и дронов. Кроме того, в последнее время россияне атакуют при поддержке авиации, в частности, бросают ФАБ и КАБ.



Несмотря на это, Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать оккупантов и держать позиции.



Ранее мы писали, что в сети появились видео, на которых запечатлены авиаудары российскими ВКС по населенному пункту Часов Яр Донецкой области. Соответствующие видео выложили z-каналы.