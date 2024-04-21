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У місті Часів Яр відсутні засоби ППО — BILD

21 квітня 2024, 17:00

У місті Часів Яр відсутні засоби ППО — BILD

Воєнний аналітик BILD Юліан Рьопке за аналізом відкритих даних  заявив, що в Україні не залишилося засобів протиповітряної оборони під містом Часів Яр Донецької області. Про це повідомляє Bild.

Аналітик розповів, що на одному відео, яке він вивчив, російський штурмовик Су-25 атакував Часів Яр, пролетівши над селом Іванівське (Червоне). Він рухався на низькій висоті з боку Бахмута.

За інформацією Рьопке, штурмовик наблизився до позицій ЗСУ менш як на 3 км і випустив теплові пастки. Однак спроб збити його так і не було, і Су-25 полетів назад – у бік Бахмута.

«Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК», — зазначає аналітик.



Рьопке додав: ймовірно, Україна не залишила зенітних ракет, щоб оборонятися.



Раніше ми писали, що російські війська кілька місяців намагаються захопити Часів Яр, проте Сили оборони України контролюють ситуацію, у самому місті росіян немає.

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