У місті Часів Яр відсутні засоби ППО — BILD

Воєнний аналітик BILD Юліан Рьопке за аналізом відкритих даних заявив, що в Україні не залишилося засобів протиповітряної оборони під містом Часів Яр Донецької області. Про це повідомляє Bild.



Аналітик розповів, що на одному відео, яке він вивчив, російський штурмовик Су-25 атакував Часів Яр, пролетівши над селом Іванівське (Червоне). Він рухався на низькій висоті з боку Бахмута.



За інформацією Рьопке, штурмовик наблизився до позицій ЗСУ менш як на 3 км і випустив теплові пастки. Однак спроб збити його так і не було, і Су-25 полетів назад – у бік Бахмута.



«Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК», — зазначає аналітик.





Рьопке додав: ймовірно, Україна не залишила зенітних ракет, щоб оборонятися.







Раніше ми писали, що російські війська кілька місяців намагаються захопити Часів Яр, проте Сили оборони України контролюють ситуацію, у самому місті росіян немає.