Микроавтобус провалился под землю в Киевской области сегодня утром: два человека погибли, семеро ранены

В Киевской области микроавтобус провалился под землю, два человека погибли, семеро получили тяжёлые травмы. Фото: ГСЧС в Киевской области

Сегодня утром поступило сообщение о ДТП, которое произошло на территории Иванковской громады вблизи села Олива Киевской области. Под землю провалился микроавтобус. Об этом сообщила ГСЧС в Киевской области.

Прибыв к месту происшествия, спасатели выяснили, что на трассе Иванков — Радомышль микроавтобус вез людей на работу в село Песковка, и провалился в яму. В салоне находились 9 пассажиров.

Отмечается, что в результате проведенных аварийно-спасательных работ были обнаружены двое погибших и семь человек в тяжелом состоянии.

Бригадами «скорой» пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

«Обстоятельства данного происшествия устанавливаются полицией», — сообщили в ГСЧС.