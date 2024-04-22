Мікроавтобус провалився під землю на Київщині сьогодні вранці: двоє людей загинули, семеро поранені

У Київській області мікроавтобус провалився під землю: двоє людей загинули, семеро дістали тяжкі травми. Фото: ДСНС у Київській області

Сьогодні вранці надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на території Іванківської громади поблизу села Олива Київської області. Під землю провалився мікроавтобус. Про це повідомила ДСНС у Київській області.

По прибутті на місце пригоди рятувальники з'ясували, що трасою Іванків — Радомишль мікроавтобус перевозив людей на роботу до села Пісківка і провалився у провалля. У салоні було 9 пасажирів.

Зазначається, що в результаті проведених аварійно-рятувальних робіт виявлено двох загиблих і сімох людей у тяжкому стані.

Бригадами «швидкої» постраждалих доправили до Бородянської та Іванківської лікарень.

«Обставини цієї події з'ясовуються поліцією», — повідомили в ДСНС.