Последствия попадания дронов-камикадзе РФ по территории фермерского хозяйства в Одесской области — фото

Удар "шахедов" по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга

Этой ночью, 22 апреля, с временно оккупированного Крыма РФ направила ударные БпЛА типа Shahed-131/136 на Одесскую область. Силам обороны юга удалось сбить 5 целей, сообщает пресс-центр командования.



«К сожалению, есть и попадание. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга

Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга

Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга

Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга

Утром в Одесской области также был уничтожен один российский разведывательный БПЛА «Орлан-10».



Ранее стало известно, что в Харьковской области в результате полномасштабного вторжения РФ пострадали более 630 фермерских хозяйств.



Напомним, в результате работы сил противовоздушной обороны были сбиты пять ударных и один разведывательный БПЛА.