Последствия попадания дронов-камикадзе РФ по территории фермерского хозяйства в Одесской области — фото

Этой ночью, 22 апреля, с временно оккупированного Крыма РФ направила ударные БпЛА типа Shahed-131/136 на Одесскую область. Силам обороны юга удалось сбить 5 целей, сообщает пресс-центр командования.
«К сожалению, есть и попадание. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.
Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга
Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга
Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга
Удар «шахедов» по фермерскому хозяйству в Одесской области. Фото: Силы обороны юга
Утром в Одесской области также был уничтожен один российский разведывательный БПЛА «Орлан-10».
Ранее стало известно, что в Харьковской области в результате полномасштабного вторжения РФ пострадали более 630 фермерских хозяйств.
Напомним, в результате работы сил противовоздушной обороны были сбиты пять ударных и один разведывательный БПЛА.