Наслідки влучання дронів-камікадзе РФ по території фермерського господарства в Одеській області — фото

Удар «шахедів» по фермерському господарству на Одещині. Фото: Сили оборони півдня

Цієї ночі, 22 квітня, з тимчасово окупованого Криму РФ направила ударні БпЛА типу Shahed-131/136 на Одеську область. Силам оборони півдня вдалося збити 5 цілей, повідомляє пресцентр командування.



«На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Удар «шахедів» по фермерському господарству на Одещині. Фото: Сили оборони півдня

Удар «шахедів» по фермерському господарству на Одещині. Фото: Сили оборони півдня

Удар «шахедів» по фермерському господарству на Одещині. Фото: Сили оборони півдня

Удар «шахедів» по фермерському господарству на Одещині. Фото: Сили оборони півдня

Вранці на Одещині також було знищено один російський розвідувальний БПЛА «Орлан-10».



Раніше стало відомо, що у Харківській області внаслідок повномасштабного вторгнення РФ постраждали понад 630 фермерських господарств.



Нагадаємо, в результаті роботи сил протиповітряної оборони було збито п'ять ударних та один розвідувальний БПЛА.