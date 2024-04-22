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Оккупанты  удвоили количество атак на Авдеевском направлении, наиболее активным остается — Бахмутское

22 апреля 2024, 11:55

Оккупанты  удвоили количество атак на Авдеевском направлении, наиболее активным остается — Бахмутское

Графика боевых столкновений по фронту за последние 7 дней. Фото: ІС Графика боевых столкновений по фронту за последние 7 дней. Фото: ІС

За последнюю неделю враг заметно активизировался, особенно на лиманском направлении, если ранее там практически вообще не было атак, то сейчас 64 за неделю. Об этом пишет «Інформаційний Спротив».

«На Авдеевском направлении атаки удвоились с 68 до 140 за неделю. Наиболее активное направление – Бахмутское. Здесь за неделю произошло 166 боестолкновений. Наименее активное направление – Купянское. За прошедшую неделю враг атаковал всего 6 раз», — уточнили в ІС.

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений.

«В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — объяснил спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Напомним, сегодня, 22 апреля, российские войска ударили по Украине ракетами и дронами. В результате работы сил противовоздушной обороны были сбиты пять ударных и один разведывательный БПЛА.

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