Окупанти подвоїли кількість атак на Авдіївському напрямку, найактивнішим напрямком залишається — Бахмутський

Графіка бойових зіткнень на фронті за останні 7 днів. Фото: ІС

За останній тиждень ворог помітно активізувався, особливо на Лиманському напрямку, якщо раніше там практично взагалі не було атак, то зараз 64 за тиждень. Про це пише «Інформаційний Спротив».



«На Авдіївському напрямку атаки подвоїлися із 68 до 140 за тиждень. Найбільш активний напрямок – Бахмутський. Тут за тиждень сталося 166 бойових зіткнень. Найменш активний напрямок – Куп'янський. За минулий тиждень ворог атакував лише 6 разів», — уточнили в ІС.



Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ минулої доби сталося 85 бойових зіткнень.



«Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — пояснив речник Генштабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.



Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, російські війська вдарили по Україні ракетами та дронами. В результаті роботи сил протиповітряної оборони було збито п'ять ударних та один розвідувальний БПЛА.