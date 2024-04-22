Потерявшая дом жительница Мариуполя ночует под открытым небом

Лишившись квартиры, жительница оккупированного Мариуполя ночует под открытым небом. Фото: Мариупольский горсовет

Мариупольцы, потерявшие из-за войны жильё, до сих пор вынуждены самостоятельно искать себе место жительства. Люди, у которых нет средств арендовать квартиры, живут под открытым небом. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что в местных пабликах появилась информация о женщине, которая поселилась в заброшенном детском саду на бульваре Шевченко. Рядом находится могила ее родителей, погибших во время блокады города. Их так и не перезахоронили.

«Она подрабатывает днем на рынке, а ночует в садике, облагородила себе территорию и живет», — сообщают мариупольцы в соцсетях.

В то же время оккупанты продолжают строить ипотечные дома на месте разрушенных многоэтажек мариупольцев. Обещанное компенсационное жилье люди не получают, поэтому вынуждены выживать кто как может, говорится в сообщении городского совета.

Напомним, немецкий производитель стройматериалов Knauf, которого ранее обвинили в причастности к строительству нового жилья в оккупированном Мариуполе, сообщил о планах передать российский бизнес местным менеджерам.