Немецкая компания Knauf, помогавшая оккупантам восстанавливать Мариуполь, передаст российский бизнес местному менеджменту

Немецкий производитель стройматериалов Knauf, которого ранее обвинили в причастности к строительству нового жилья в оккупированном Мариуполе, сообщил о планах передать российский бизнес местным менеджерам, пишет Merkur со ссылкой на пресс-релиз компании.



В сообщении говорится о желании компании передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места своих более чем 4 тысячам сотрудников.



Сделка должна быть одобрена российскими властями, отмечает в компании Knauf.



Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что немецкие компании принимают опосредованное участие в восстановлении оккупированного Мариуполя, который был разрушен в результате российского вторжения.